L'INIZIATIVA

Sabato, dalle ore 15, all'interno del convento di San Serafino da Montegranaro nell'ambito dei festeggiamenti del Santo, si svolgerà un insolito triangolare di calciotto (tre gaare da 30 minuti). Tre le squadre partecipanti: Ascoli, Elettrocarbonium e Pro Calcio. I nomi delle compagini non devono trarre in inganno, sono state denominate così per rendere omaggio a una grande persona, Giuliano Torelli, per tutti affettuosamente Grande Toro. Giuliano alla fine degli anni 50 è stato un calciatore dell'Ascoli militando in serie D e poi in C. Quando fu ceduto alla Maceratese, i tifosi delusi e amareggiati inscenarono una clamorosa protesta. Nella notte scavalcarono le mura del campo Squarcia, dove l'Ascoli giocava, e per protesta contro la società rea di aver allontanato il loro beniamino, segarono i pali delle porte. Sabato al campo di San Serafino, tutto questo sarà ricordato. Torelli, ad 84, sarà regolarmente in campo e vestirà la maglia della Pro Calcio allestita da un altro grande personaggio del panorama calcistico ascolano, Gabriele Cinelli. Presenti al triangolare ex calciatori, anche dell'Ascoli in serie A. Presente anche una delegazione dell'Ascoli Calcio.

