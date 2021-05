L'INIZIATIVA

Sold out dappertutto. Le Giornate Fai fanno ancora centro: nonostante le condizioni meteo non favorevoli, anche nel Piceno l'evento nazionale del Fondo ambiente italiano si confermano un'occasione per conoscere l'inestimabile patrimonio culturale, paesaggistico e un grande momento di incontro tra il Fai e i cittadini. E grande successo anche per i Gruppi Fai Giovani di Ascoli e San Benedetto, protagonisti di aperture come l'eremo di San Marco, la Cava Giuliani e la riserva Sentina. Quasi 500 visitatori a San Marco, 200 in Riviera: prenotazioni esaurite con largo anticipo. «Si sta formando una realtà molto importante per l'intero territorio provinciale. Ci siamo messi al servizio di un territorio portando avanti i principi cardine di una fondazione senza scopo di lucro che ha quasi 50 anni: cura, promozione e vigilanza sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione spiega il coordinatore regionale Giovani Marche, Ilario Di Luca -. I Gruppi Giovani si sono distinti come unici su scala regionale ad aver realizzato attività in questo appuntamento di portata nazionale. Non possiamo permetterci quindi di disperdere queste giovani risorse indispensabili per una costante sensibilizzazione ai temi culturali della nostra provincia».

