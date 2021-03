L'INIZIATIVA

La Fondazione Carisap, in attuazione del Piano pluriennale 2020-2022, ha pubblicato due avvisi per la presentazione di progetti esecutivi, disponibili nella apposita sezione del sito internet www.fondazionecarisap.it. Il primo avviso, Comunità educanti, intende rispondere ai seguenti obiettivi: potenziare la dotazione di attrezzature e di infrastrutture nelle scuole, valorizzando le strutture sportive anche a disposizione della comunità; valorizzare l'orientamento e l'accompagnamento alla scelta degli studi e del percorso professionale; favorire la nascita di comunità educanti attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento tra gli attori territoriali che operano nell'ambito delle istituzioni, dell'Università, del mondo della scuola, delle imprese e delle famiglie. Sono disponibili risorse fino ad un massimo di 340mila euro. La Fondazione sostiene il 100% del costo complessivo dei progetti ammessi a contributo, fino a un massimo di 25mila per intervento. Il secondo, Più uniti e quindi più sostenibili ha l'obiettivo di supportare l'operatività degli enti del terzo settore che intendano consolidare la propria struttura organizzativa attraverso l'inserimento di figure professionali e competenze specializzate nella raccolta fondi (fund raising) e nel costruire e promuovere strategie di sostenibilità. Sono disponibili risorse fino ad un massimo di 550mila euro. La Fondazione sostiene fino all'80% del costo complessivo del progetto, fino a un massimo di 40mila per intervento. I progetti, tassativamente redatti nelle modalità e forme indicate negli avvisi, devono essere trasmessi alla Fondazione entro la scadenza delle ore 12 del 30 aprile, unicamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: fondazionecarisap@pec.fondazionecarisap.com. Info: progetti@fondazionecarisap.it.

