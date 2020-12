L'INIZIATIVA

Si è tenuta ieri alle 10, negli uffici del Comune di Ascoli, la firma della convenzione che assegnerà all'impresa edile Panichi la gestione del giardino ubicato tra viale de Gasperi e corso Vittorio Emanuele per i prossimi 3 anni. Prende il nome di Adotta un monumento, un'aiuola, un'area verde, una rua il bando a cui l'azienda ascolana ha risposto, proponendo di occuparsi di una delle aree verdi più belle della nostra città. L'obiettivo? Restituire al territorio parte di quello che l'azienda sta ricevendo in termini di stima e crescita, tramite un luogo in grado di accogliere e comunicare. Alla vigilia dell'assegnazione Stefano Panichi anticipa alcuni dettagli sulle attività che verranno svolte nei prossimi anni: il ripristino della fontana, la manutenzione ordinaria, la riorganizzazione dei percorsi all'interno del parco, l'impegno nel rendere il giardino un luogo di aggregazione, promuovendone l'utilizzo per eventi culturali e ludici. La giornata si è conclusa con l'accensione degli addobbi di uno degli alberi del parco. Un gesto simbolico, avvenuto alla presenza del sindaco Marco Fioravanti e di alcuni assessori, che ha dato avvio alla gestione di questo luogo da parte di Panichi.

