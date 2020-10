L'INIZIATIVA

La passione per il Piceno batte il Covid. A dispetto delle grandi difficoltà che il turismo incoming sta vivendo a causa della pandemia, infatti, il Ttg Travel Experience di Rimini si è rivelato una preziosa occasione per Mete Picene e la promozione del territorio. È stato proposto il territorio come destinazione turistica grazie al progetto realizzato dal Bim Tronto insieme alla Fondazione Carisap, in partenariato con opera cooperativa sociale e La Casa di Asterione. Tre giorni di fiera intensi, in cui si è respirata un'aria positiva, intrisa di tenacia ed entusiasmo nonostante le evidenti difficoltà del momento. L'afflusso dall'estero è stato minore, ma, di contro, c'è stata una grande attenzione da parte degli operatori italiani nei confronti di nuove destinazioni a misura d'uomo e magari ancora nascoste alla folla, esattamente come il Piceno. Diversi buyers provenienti da tutta Italia si sono quindi soffermati al desk di Mete Picene presso lo stand della Regione Marche, per conoscere tutte le opportunità, gli itinerari e le idee di viaggio messe a punto in questi mesi, restituendo un ottimo feedback sulle possibilità di viaggi e soggiorni, non appena l'emergenza sarà sotto controllo. Il Piceno ha destato interesse e curiosità anche nei confronti di travel blogger e giornalisti che hanno visitato il desk e scoperto con piacere il lato più social e divulgativo di queste terre.

