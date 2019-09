CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INFRASTRUTTURAASCOLI Il calvario delle zone terremotate prosegue non solo dal punto di vista della lenta ricostruzione ma anche delle infrastrutture. Come ad esempio la galleria sulla Salaria nel tratto compreso tra Favalanciata e Trisungo d'Arquata. Un traforo che secondo le intenzioni dell'Anas doveva essere inaugurato addirittura entro l'anno, al massimo nel prossimo e che invece non si sa quando sarà ultimato. Da un po' di tempo, infatti, i lavori stanno rallentando e il cronoprogramma difficilmente verrà rispettato. Un improvviso...