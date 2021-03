L'INFRASTRUTTURA

In merito ai lavori al ponte sulla strada provinciale .P Ancaranese, la Provincia di Ascoli si era adoperata sollecitando ed ottenendo, data anche l'importanza dell'opera a livello del sistema della mobilità, l'inserimento dell'intervento sulla struttura nel settimo Piano Stralcio dell'Anas. Appena lo scorso mese di febbraio l'Anas ha comunicato che il Piano stralcio è stato approvato e, tra gli interventi prioritari, figura la manutenzione straordinaria del ponte sulla Ancaranese per due milioni e 960 mila euro, finanziamento anche superiore a quello inizialmente previsto di due milioni di euro.

«Di questo significativo risultato -afferma il presidente della Provincia, Sergio Fabiani - ringrazio l'Anas nazionale e regionale e il Servizio Viabilità della Provincia che hanno operato con grande impegno, competenza e attenzione per le problematiche del territorio».

Nei mesi scorsi mesi il servizio viabilità di Palazzo San Filippo aveva effettuato monitoraggi e sopralluoghi sul ponte in vista del futuro intervento di potenziamento della sicurezza della struttura. La Provincia continuerà a seguire gli iter dell'opera che vede come soggetto attuatore l'Anas, anche attraverso sinergie istituzionali con la Provincia di Teramo, con la quale Palazzo San Filippo condivide questo strategico collegamento viario.

«Per quanto concerne, infine, la strada provinciale 43 Mezzina si respingono con fermezza certe affermazioni che ci siano ritardi nei lavori - ribatte Fabiani - Le attività di cantiere proseguono infatti regolarmente secondo il crono programma stabilito. Si tratta di un'opera complessa che richiede, in base alla normativa e alle modalità tecniche adeguate, un appropriato percorso il cui completamento è previsto entro qualche mese. Ringrazio a questo proposito le amministrazioni regionali succedutesi nel tempo che hanno concesso il cospicuo finanziamento dell'opera, che ammonterà a oltre dieci milioni di euro e il servizio Viabilità della Provincia che sta seguendo con attenzione l'esecuzione dei lavori».

