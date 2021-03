L'INFRASTRUTTURA

Per quanto concerne la rivitalizzazione delle aree interne del Centro Italia con il conferimento alla società Mate , diretta dal professor Stefano Boeri, dell'incarico per la redazione dei piani urbanistici attuativi delle zone perimetrate di Arquata del Tronto e delle sue frazioni la sezione di Italia Nostra di Ascoli intende dare alcuni suggerimenti. Ha elaborato, a riguardo, un documento inviato a tutti i soggetti coinvolti per gli interventi urbanistici ed architettonici rispettosi dei contesti ambientali, paesaggistici e della qualità della vita. «E' augurabile che questa nostra segnalazione stimoli l'apertura di un confronto e un dibattito sulle problematiche e sulle modalità della ricostruzione, che possano contribuire alla effettuazione di scelte capaci di avviare concretamente un processo virtuoso di rilancio e rivitalizzazione delle aree interne del Piceno , interrompendo il fenomeno di deprivazione demografica, economica e sociale che già prima degli eventi sismici si era manifestato in maniera drammatica e progressiva» afferma il presidente Gaetano Rinaldi.

«Vorremmo comunque ricordare che rimane sempre attuale e fondamentale per rendere effettiva la rivitalizzazione delle aree interne e marginali, l'esigenza di farle uscire dall'isolamento, comprendendo la fondamentale importanza della realizzazione della Ferrovia dei Due Mari, una infrastruttura che consentirebbe di rendere efficacemente possibile la rivitalizzazione di queste aree, diversamente destinate a subire un ulteriore processo di periferizzazione e di deprivazione».

