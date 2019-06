CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INDAGINEANCONA Per nascondersi dal mandato di cattura europeo si è nascosto in patria, in Moldavia. Si è stabilito nella capitale, Chisinu, rifacendosi una vita lontano dall'omicidio commesso ad Ascoli il primo febbraio del 1999 e, soprattutto, dalla condanna a 30 anni divenuta definitiva dopo la sentenza della Cassazione. Una moglie, due figlie, un casa modesta (non intestata a lui), dei lavori saltuari (rigorosamente in nero) per tirare avanti e tenere un basso profilo. Le ricercheDopo 17 anni passati da latitante, pensava di averla...