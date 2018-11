CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INCONTROASCOLI Un faccia a faccia prenatalizio, all'Arengo, sulla questione parcheggi (annessi e connessi). Il sindaco Castelli proprio nelle ultime ore ha incontrato alcuni rappresentanti della Saba, società che gestisce la sosta in città, per un approfondito confronto convocato come comitato di monitoraggio sull'andamento della convenzione - mirato a trovare possibili punti di incontro su alcune questioni. Tra le questioni sul tavolo, prioritariamente la Saba ha nuovamente segnalato con forza il consistente fenomeno dei falsi invalidi,...