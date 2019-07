L'incontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il vescovo D'Ercoleaggiunge un posto a tavolaalla giunta comunaleGiornata fitta di impegni istituzionali per il sindaco Marco Fioravanti, quella di ieri. Dopo il cerimoniale di presentazione del palio di luglio e dell'intero programma della Quintana 2019 che lo ha visto per la prima volta protagonista ufficiale ad un appuntamento quintanaro (venerdì prossimo sfilerà per la prima volta come magnifico messere) il primo cittadino è stato inviato e ricevuto a pranzo dal vescovo della diocesi, monsignor Giovanni D'Ercole, insieme a tutta la...