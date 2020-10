L'INCIDENTE

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio sulla Piceno Aprutina. Un uomo di 66 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette dove è giunto in codice rosso. L'uomo era in sella a una Vespa quando, per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia municipale giunti sul posto per i rilievi di rito, nei pressi dell'incrocio di via del Commercio, si è scontrato frontalmente con un'automobile che procedeva in senso contrario. Lo schianto è stato violentissimo e il sessantaseienne dopo essere stato sbalzato di sella è caduto pesantemente sull'asfalto. Immediatamente, sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 con il personale medico a bordo che constatate le condizioni dell'uomo ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero è atterrato pochi minuti più tardi all'elisuperficie della sala operativa integrata della protezione civile a Pennile di Sotto dove nel frattempo lo sccoterista è stato trasferito in ambulanza. Dopo aver caricato il ferito a bordo, l'eliambulanza è ripartita alla volta dell'ospedale anconetano. Qui, il sessantaseienne è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno rivelato un trauma facciale e altri traumi su tutto il corpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA