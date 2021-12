L'INAUGURAZIONE

Il Circolo cittadino riprende le attività sociali dopo la chiusura per i lavori post sisma. Sabato, nelle rinnovate e sempre suggestive sale del primo piano si è svolta per l'occasione un'interessante conferenza tenuta dal professor Ercole Collazzoni avente per tema un fatto inedito e poco conosciuto riguardante la presenza di un corpo di avieri in Ascoli tra il 1935 ed 1943. Presenti il sindaco Marco Fioravanti, il vice Gianni Silvestri, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e il capo di gabinetto del sindaco Alessandro Valeri. Il presidente del Circolo cittadino Mario Stipa ha ringraziato per la gradita partecipazione l'amministrazione comunale ed il folto pubblico presente tra cui i presidenti delle varie associazioni combattentistiche. Il sindaco ha ribadito limportanza del Circolo cittadino e la sua valorizzazione nel contesto sociale della città come sede di aggregazione e luogo di cultura. Mario Tacchini, Presidente della federazione provinciale del Nastro Azzurro, consigliere comunale e membro dei direttivo del Circolo cittadino, ha ricordato «l'importanza di mantenere sempre viva la memoria storica attraverso questi incontri che il Circolo cittadino è ben lieto di ospitare». Al termine della conferenza, c'è stato un brindisi per gli auguri di Natale.

