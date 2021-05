L'INAUGURAZIONE

È stato inaugurato recentemente il campo sportivo di Piane di Morro. La nuova struttura polifunzionale, con manto sintetico, sarà a disposizione delle società sportive, di tutta la cittadinanza ed andrà ad integrarsi con l'adiacente campo da calcio a undici. L'intervento ha richiesto un investimento di 138 mila euro, con un cofinanziamento regionale pari quasi alla metà dell'importo.

Al taglio del nastro il sindaco di Folignano, Matteo Terrani, insieme ai giovani della Sant'Antonio di Piane di Morro. «Ringrazio gli uffici, il consigliere delegato Manuel Angelini per aver seguito i lavori, tutta l'amministrazione attuale e precedente per le energie profuse nel raggiungere l'obiettivo dichiara il primo cittadino -. L'attività sarà riservata in via preferenziale alle società sportive, ma chiunque potrà gratuitamente utilizzare la struttura, così come accade nelle altre frazioni del territorio folignanese».

« Il 2021 sarà l'anno dell'inizio dei lavori nella scuola di Piane diMorro, Sarà realizzata una nuova scuola dell'infanzia e la primaria, mentre l'altro obiettivo è terminare entro il 2021 la scuola dell'infanzia

di Folignano capoluogo i cui lavori sono già iniziati» aveva annunciato il sindaco Matteo Terrani.

«Per queste due iniziative sono previste spese importanti. Avvieremo le progettazioni sia per il polo scolastico

di Villa Pigna e il nuovo municipio e accelerare i tempi sulla strada della ricostruzione, ma la tempistica ci soddisfa» .

« L'ambizione è rispettare i tempi e mettere da parte quest'anno. L'amministrazione comunale era sempre aperto alle iniziative culturali e non e vedere questo territorio fermo fa male, vogliamo tornare alla normalità e rivedere rifiorire le tante iniziative in vista dell'estate» ha concluso il primo cittadino folignanese.

