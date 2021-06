L'impotenza del diavolo Un incontro per orientarsi

IL CONVEGNO

SAN BENEDETTO Stasera alle 21,15 il Gris (Gruppo Ricerca Informazione Socio-religiosa) ha organizzato una tavola rotonda, in modalità on line, dal titolo L'impotenza del diavolo. esperienza cristiana e rivelazione. Dopo il saluto del vescovo della diocesi, Carlo Bresciani, ci saranno quattro interventi moderati da Giuseppina Postacchini e tenuti da quattro docenti. Il primo Emotivismo spirituale e miracolismo verrà trattato da Francesca Benigni che a partire da fatti di vita quotidiana rifletterà sui due -ismi, riproponendo la Sacra Scrittura, la Tradizione e il Magistero della Chiesa come punti fermi per orientarsi e rimettere al centro della propria esistenza Cristo Gesù, la Verità che illumina la fede. Ascenza Mancini nella sua relazione Miracoli o coincidenze . Si soffermerà inoltre sulla categoria di miracolo rintracciandone il significato non solo attraverso alcuni riferimenti biblici ma anche attraverso qualche passo del magistero della Chiesa. Per quanto riguarda Il valore dei segni e dei miracoli nella Sacra Scrittura, il relatore, don Lorenzo Bruni, Infine don Francesco Mangani parlerà di L'esperienza vittoriosa della fede: il discernimento nella fede cristiana. Chi volesse partecipare alla tavola rotonda può fare richiesta all'indirizzo gperottib@libero.it e riceverà il link per connettersi.

