L'IMPIANTO

FORCE È in crescendo il dibattito pubblico intorno alla possibile nascita di un impianto di produzione di biometano, tramite fermentazione dei rifiuti organici (forsu), nella Vallata dell'Aso, in zona San Salvatore di Force, ad opera della società privata 4R. Un quadro che si fa sempre più complesso e che vede alzarsi un notevole fermento da parte di amministratori pubblici e popolazione del territorio.

I dubbi

È l'assessore regionale al bilancio, Guido Castelli, a sollevare alcuni aspetti finora non toccati e che apre un'altra prospettiva di riflessione. «Il pericolo maggiore è che questo impianto, se fosse costruito, l'ambito dei rifiuti pubblici possa individuarlo come quello a cui saranno destinati i forsu derivanti dalla raccolta differenziata di tutti i comuni della Provincia di Ascoli, che quindi obbligatoriamente dovranno essere conferiti a San Salvatore per scelta pubblica. I sindaci devono evitare - rimarca Castelli - che questo impianto diventi polo di conferimento di ambito provinciale. Poiché quel luogo, esposto ad un rischio esponenziale per il solo carico di traffico veicolare di camion, potrebbe diventare il centro dei rifiuti organici dell'intera provincia. Occorre che subito vi sia una scelta dei sindaci per escludere questa possibilità. Invito i primi cittadini a chiarire questo aspetto fondamentale, di cui non si parla ma di vitale rilevanza, nel piano provinciale dei rifiuti, che inaspettatamente è rimasto fermo da mesi. Poi vengono fuori iniziative private che, nella logica del fatto compiuto, si impongono».

La materia prima

Un aspetto che potrebbe rendere più favorevole economicamente la gestione dell'impianto. Ancora Castelli. «Poter avere la materia prima (forsu) assicurata visto che viene conferita obbligatoriamente da tutta la Provincia, eviterebbe all'azienda di acquistarla in giro per l'Italia con costi alti. Quando ero sindaco di Ascoli il luogo adatto che avevamo individuato per un impianto simile tramite la Ascoli Servizi Comunali era Relluce, in quanto baricentrico, già compromesso e senza consumo di suolo, dove è bene fare questo tipo di costruzioni. Poi - continua l'assessore regionale - venni a sapere che c'era intenzione di farlo in una zona diversa tramite iniziativa privata, con la volontà dell'allora presidente della Provincia, Paolo D'Erasmo, di individuarlo poi come impianto di ambito. Va ripresa l'iniziativa sul piano d'ambito e si ridia centralità a Relluce».

La struttura

La struttura di San Salvatore ha una capacità di lavorazione di 68500 ton/anno di cui 50.000 di forsu e 18.500 di potature. «Se viene qualificato come impianto di ambito già avrebbe saturato la necessità di materia prima rimarca Castelli-. Sarebbe disastroso per la Valdaso, zona elitaria di sviluppo dell'agricoltura di alta qualità e della sostenibilità, sulla quale vogliamo lavorare con il piano di sviluppo rurale. Infine il parere della Regione è tecnico e non politico, ed è stato dato sulla base dell'aspetto dell'energia rinnovabile, in quanto la Regione è entrata su questa procedura solo per esprimere un parere riguardo la produzione di metano e non sulla parte dei rifiuti».

