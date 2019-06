CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPIANTOASCOLI Quando tutto sembrava perduto e i soldi del sisma che erano stati promessi alla Ciip dall'allora presidente del consiglio Paolo Gentiloni per rifare la condotta del Pescara, improvvisamente, non furono più disponibili, il presidente Giacinto Alati non si è perso d'animo e sulla sua strada ha trovato in Erasmo D'Angelis, segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Appennino centrale, un alleato di ferro con il quale ha centrato ugualmente l'obiettivo. Il primo acquedotto antisismico d'Italia ha ottenuto il finanziamento...