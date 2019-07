CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPIANTOASCOLI Mentre, pezzo dopo pezzo, in questi giorni si smonta quella gradinata mobile che per quasi due anni ha ospitato i tifosi bianconeri orfani della storica curva Sud, si progetta concretamente il futuro dello stadio Del Duca e anche quello di un futuro centro ricettivo sportivo da individuare come quartier generale dell'Ascoli Calcio. Il primo passaggio, in questo percorso che vede quale tappa obbligata l'avvio della demolizione della mitica curva ormai inutilizzabile, è costituita da un incontro che vedrà a breve scadenza la...