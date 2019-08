CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPIANTO ASCOLI È partito lunedì scorso l'intervento di manutenzione straordinaria sul manto erboso dello stadio Del Duca che, poco prima dell'inizio del campionato, era apparso in cattive condizioni. Gli operai della ditta Gramigna che cura il tappeto verde del campo sportivo stanno lavorando al fine riconsegnare dopo la sosta il terreno di gioco in condizioni ottimali. «Si tratta di un intervento che abbiamo condiviso e concordato con la Lega di Serie B - spiega il direttore generale dell'Ascoli, Gianni Lovato, che sta seguendo in prima...