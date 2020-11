L'IMPIANTO

Non sono solo i disastri naturali a sconvolgere l'ambiente, spesso è l'intervento sconsiderato dell'uomo a ferirlo. E poi si parla di attenzione alla natura.

Ultimo caso in ordine di tempo, un generatore di corrente installato all'incrocio fra la strada che dall'ex seminario di Carpineto conduce a quella che raccorda la frazione di Castellano alla strada provinciale per Colle San Marco. Un mostro, secondo i residenti, che fa letteralmente a pugni con il verde circostante, limita la visione del mare Adriatico e che ha destato l'indignazione sia degli abitanti del posto sia di chiunque si trovi a passare da quelle parti. Il problema non è solo ambientale: per le macchine che arrivano all'incrocio da sud o da est non c'è la necessaria visibilità, manca uno specchio segnaletico per cui esiste anche il pericolo effettivo di incidenti. Come è possibile che il Comune abbia approvato il progetto? E già che ci siamo, diciamo tutta la verità, così come ci è stata raccontata dagli stessi indignatissimi abitanti che ricordano perfettamente come, qualche anno fa, sotto una coltre di un metro di neve, furono ignorati per quattro giorni dall'amministrazione comunale: un episodio che si risolse solo perché nel vicino ex seminario c'era un gruppo di extracomunitari da non poter assolutamente ignorare. La frazione Castellano è antichissima, stupenda per la sua particolare architettura, un autentico gioiello che però il Comune ignora da tanti anni: carente l'illuminazione, manutenzione inesistente dell'anello viario interno, mancanza di diversi numeri civici, un lavatoio invisibile perché murato mentre quelli delle frazioni limitrofe sono aperti e fanno bella mostra di sé come memoria storica, mai un vigile urbano che vada a dare un'occhiata. Mancava solo che l'Enel installasse il generatore elettrico come ciliegina su una già disastrata, annosa, colpevole situazione d'incuria da parte di palazzo Arengo.

