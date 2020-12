L'IMPERMEABILIZZAZIONE EVITEREBBE IL CEDIMENTO DI PARTI DELLA COPERTURA

L'EMERGENZA

ASCOLI La chiesa monumentale di San Francesco, che si affaccia su piazza del Popolo, è sempre più a rischio pioggia. Al pari dell'annesso chiostro retrostante. Colpa di tutta una serie di infiltrazioni di acqua piovana che riguardano una parte dell'importante edificio sacro (oltre ai camminamenti sovrastanti i portici) e che, dopo anni, mettono a rischio anche la tenuta della fascia della copertura proprio sotto la cupola che si affaccia sulla principale piazza della città.

L'intervento

L'Arengo, quindi, - per volontà del sindaco Marco Fioravanti e dell'assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli ha deciso di mettere mano al problema, provando a velocizzare il necessario intervento di manutenzione straordinaria per proiettarsi, dopo aver affidato l'incarico definitivo per la progettazione, verso l'avvio del cantiere. Per l'opera di messa in sicurezza e impermeabilizzazione della chiesa che, tra l'altro, ha richiesto anche il parere della Soprintendenza trattandosi di un bene monumentale tutelato, sono stati stanziati dal Comune 150mila euro.

Chiesa a rischio pioggia

Il problema delle infiltrazioni si trascina in realtà da alcuni anni e con il passare del tempo è peggiorato arrivando ad incrementare il rischio di possibili cedimenti e distacchi di parti della copertura. L'operazione che l'amministrazione comunale intende avviare in questa fase è una manutenzione straordinaria importante che prevede interventi di impermeabilizzazione e messa in sicurezza in particolare nella parte della copertura sotto la cupola che si affaccia su piazza del Popolo, con l'obiettivo di eliminare le attuali consistenti infiltrazioni di acqua piovana che si verificano puntualmente in caso di maltempo e anche di scongiurare future infiltrazioni che potrebbero seriamente mettere a rischio la fascia della copertura sul fronte verso piazza del Popolo con un ulteriore aggravamento della situazione. Stessa tipologia di interventi riguarderà anche la copertura del chiostro, nella parte retrostante la chiesa, dove si registrano infiltrazioni che provengono dai camminamenti sopra il porticato, anche in questo caso con rischio di pioggia anche sotto il chiostro. Già in precedenza un intervento analogo, per infiltrazioni d'acqua, era stato effettuato su un'altra zona della copertura del tempio di San Francesco, ma il problema è affiorato in maniera evidente anche in altre zone. Lo stesso problema, tra l'altro, si era verificato in maniera analoga anche nella chiesa del Carmine.

Gli altri interventi

Un altro intervento importante, sempre relativamente alla chiesa di San Francesco spesso visitata da turisti, affacciandosi su piazza del Popolo era stato effettuato e concluso, invece, alla fine del 2016, subito dopo che si erano verificate le terribili scosse di terremoto, per una messa in sicurezza dell'imponente torre campanaria. Lavori che hanno portato, dopo i primi puntellamenti esterni, alla realizzazione di un'armatura interna alla torre stessa con l'inserimento di un nuovo puntone per sorreggere la croce che aveva evidenziato qualche problema di tenuta. Inoltre, su una scala di accesso era stata anche effettuata una centinatura, operazione necessaria per completare l'intervento.

Luca Marcolini

