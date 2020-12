L'idea dell'Aci «Registro storico per auto d'epoca e non catorci»

IL CENSIMENTO

ASCOLI Il patrimonio motoristico storico italiano è un bene estremamente prezioso che merita di essere tutelato ed incentivato. A tal fine, ACI Storico ritiene sia fondamentale individuare i veicoli di effettivo interesse e valore storico, distinguendoli da quelli semplicemente datati o vecchi, oltre che insicuri e inquinanti. Con questa finalità l'Aci ha creato per i propri soci un registro storico che prevede la possibilità di iscrivere e registrare i veicoli che, non solo sul presupposto dell'età, ma anche per le loro caratteristiche tecniche, per le caratteristiche di fabbricazione, per il loro stato di conservazione e per il rilievo tecnologico, industriale, sociale, estetico, o per ulteriori aspetti, possono essere effettivamente considerati veicoli di valore storico. «Le facilitazioni di legge sono sacrosante per chi conserva e tutela il patrimonio automobilistico del Paese secondo Alessandro Bargoni, presidente dell'Automobile Club Ascoli Fermo - ma vanno riservate esclusivamente ai veicoli di indiscusso valore storico, escludendo i catorci che vanno rottamati e le auto vecchie che devono pagare come le altre se usate quotidianamente su strada. La mancanza di un approccio così chiaro nella gestione del settore in questi anni è la prima causa dei tanti problemi che stanno compromettendo l'esistenza stessa del settore».

