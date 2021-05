L'evento religioso

OFFIDA Anche se è tra le ricorrenze religiose più amate dagli offidani, anche quest'anno non si svolgerà la festa civile in onore della Croce Santa. E' la festa che commemora il prodigioso miracolo di un'ostia consacrata trasformatasi, a causa di un sacrilegio, in carne e sangue. Fatto avvenuto a Lanciano nel 1273 le cui reliquie, dopo 7 anni, furono portate ad Offida per essere deposte nel monumentale tempio di Sant'Agostino, ora santuario diocesano del Miracolo eucaristico. Le reliquie, tuttora visibili, sono custodite all'interno di un'artistica croce d'argento dorato, la Croce Santa appunto, insieme ad altre sacre testimonianze. Il programma, predisposto dal rettore del santuario, monsignor Luciano Carducci, prevede momenti di preghiera per arrivare alla giornata conclusiva di oggi con celebrazioni eucaristiche dalle 7 alle 11 e 18. Alle 9 apertura del sacrario delle reliquie. Alle 11, solenne pontificato presieduto da Domenico Pompili vescovo di Rieti e amministratore apostolico di Ascoli Piceno. Alle 21, processione penitenziale con la Croce Santa per le vie della città con l'esclusiva partecipazione del rettore del santuario Luciano Carducci, del sindaco Luigi Massa in rappresentanza dei cittadini, il comandante della locale stazione carabinieri maresciallo Carlo Laera, i parroci di Offida. Luminarie e drappi saranno esposti su balconi e finestre. Per tutti, divieto di uscire.

