L'esperimento

7Palazzo San Filippo ora si attrezza a fronte dell'emergenza Coronavirus per organizzare le sedute del consiglio provinciale a distanza. Ovvero con il presidente Fabiani e tutti i consiglieri che si collegheranno da casa o comunque da una postazione esterna alle sedi istituzionali per poter andare avanti con l'analisi e l'approvazione delle delibere. Una soluzione tecnicamente non semplicissima, ma che permetterà di proseguire l'attività amministrativa senza attendere la conclusione di questa fase critica in cui è obbligatorio limitare al massimo gli spostamenti e garantire il rispetto di prescrizioni e distanze. La Provincia di Ascoli dunque, proprio con un decreto del presidente, ha deciso di sbloccare la situazione e procedere con le modalità consentite dalla tecnologia digitale. Quindi, dopo aver valutato e definito i sistemi di videoconferenza da utilizzare, è stato stabilito che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza la partecipazione alle sedute del consiglio provinciale sarà consentita «anche con modalità telematica, prevedendo la possibilità che uno, più o tutti i componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle sedute presuppone la disponibilità di strumenti telematici che saranno prioritariamente quelli in disponibilità ad ogni singolo consigliere.

l.marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA