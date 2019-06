CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ESECUTIVOASCOLI La quadratura del cerchio ora c'è. Seppure ancora con un alone di mistero sul nome del nono assessore che verrà svelato ufficialmente soltanto sabato prossimo in consiglio comunale, la nuova giunta dell'Arengo targata Marco Fioravanti è stata definita. Già ieri mattina, a parte qualche ultimo ritocco legato alle deleghe meno importanti, il sindaco ha chiuso i giochi per la composizione del nuovo esecutivo. Così come per il ruolo di presidente del consiglio comunale che sarà ricoperto da Alessandro Bono. Per il resto,...