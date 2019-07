CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ESECUTIVOASCOLI La parola chiave è squadra. Questo il messaggio che il sindaco Fioravanti lancia nel giorno in cui viene presentata ufficialmente la nuova giunta comunale dopo la nomina degli assessori in consiglio comunale. «Lavoreremo in squadra spiega il primo cittadino per far crescere la città». Attorno a lui, schierati ed emozionati, tutti i componenti di questa compagine amministrativa che, come torna a sottolineare il sindaco, nasce da un mix di esperienza e novità. Poche parole, quelle di Fioravanti, per mettere a fuoco gli...