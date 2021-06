L'ESAME

ASCOLI È iniziato ieri l'esame di maturità, il secondo nell'era Covid e con la sola modalità orale. Le Commissioni hanno iniziato i lavori alle 8.30, con i ragazzi che si sono succeduti nelle aule preparate con le norme anti contagio. Tensione ma anche voglia di affrontare la prova da parte degli studenti al termine di un anno non facile sotto tanti punti di vista.

L'ostello

«Il mio elaborato riguarda la progettazione di un ostello e per la parte di estimo, il passaggio di una servitù. È un progetto laborioso che mi ha impegnato un mese - dice Luca Paoletti, che ha affrontato la maturità all'Umberto I. - Per Italiano ho discusso di D'Annunzio e dell'analisi del testo de La pioggia nel pineto, mentre per Topografia la divisione delle aree con dividente passante perpendicolare ad un lato. Infine per educazione fisica abbiamo parlato delle olimpiadi collegandoci con Storia in merito al trattato Roma-Berlino ideato da Hitler e Mussolini. Il futuro? Sono propenso al settore sportivo e della fisioterapia o l'Isef, ma dovrei interrompere tutti gli studi fatti fino ad adesso» conclude.

Pascoli e Le Corbusier

«Ho realizzato un elaborato per la realizzazione di una foresteria e per la parte di estimo, il calcolo di un esproprio temporaneo - dice Alberto Pala del corso Geometri. - Mi hanno fatto domande su Pascoli, Le Corbusier e sulla rettifica di un confine mentre in educazione fisica abbiamo discusso della catena alimentare. L'esame era fattibile, ma pensavo che durasse di più. Bisogna solo avere pazienza a ripassare ed essere tranquilli. Mi piacerebbe frequentare la facoltà di Matematica a Roma». «L'esame è andato bene. Ho realizzato un progetto per una foresteria in una zona montana e spiegare la planimetria. Ho parlato dei prospetti e nel mio caso, un dimensionamento della trave - dice Matteo Traini dell'Umberto I. - Abbiamo avuto un mese per l'elaborazione del progetto e abbiamo esposto quello che abbiamo creato. In Italiano abbiamo parlato del testo Senilità di Italo Svevo e poi ho commentato un opera di Frank Llloyd Wright, parlando sia in italiano che in inglese. Abbiamo anche affrontato Storia, con una domanda su Mussolini e le sue riforme. Per il futuro vorrei frequentare la facoltà di Matematica a Camerino». «Ho elaborato un progetto riguardante la realizzazione di un bed & breakfast in un terreno con un fabbricato in condizioni fatiscenti. Ho fatto anche un computo metrico delle opere murarie dell'edificio da realizzare - dice Nico Traini anche lui dell'Umberto I. - Per il futuro ancora non ho deciso ma mi piacerebbe iscrivermi ad Architettura o Design qui ad Ascoli. Tornare negli ultimi mesi in presenza è stato impegnativo perché non eravamo organizzati e forse avevamo qualche lacuna in più, ma sono contento di questa esperienza ma anche di aver scelto questa scuola». «In Italiano abbiamo affrontato D'Annunzio e nella materia Progettazioni e costruzioni ho parlato della realizzazione di un impianto elettrico; per Estimo ho approfondito la questione in merito all'esproprio e in topografia ho approfondito gli spianamenti orizzontali e le sue procedure - è l'opinione di Tommaso Cagnetti, dell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Umberto I. - L'esame mi è sembrato tranquillo, e gli insegnanti ci hanno messo a nostro agio. La DaD ti distrae e quindi ci è servito molto rientrare a scuola, perché ci siamo concentrati e preparati meglio. Mi piacerebbe frequentare la facoltà di Ingegneria ambientale a Bologna».

Tutto ok

«Tutto si è svolto bene e senza problemi. I ragazzi non erano emozionati, ma erano spigliati» conclude Rossano Perotti, uno dei presidenti di Commissione all'Umberto I.

Cristiano Pietropaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

