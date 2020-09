L'eremo di S. Giorgio può essere salvato una task force di tecnici, artisti e storici

IL PROGETTO

ASCOLI Tutti insieme per salvare l'Eremo di San Giorgio. Allo scopo di poter aiutare a rinascere una delle maggiori ricchezze storiche, architettoniche, artistiche e paesaggistiche dell'Ascolano, in questi ultimi giorni si è creato un gruppo di lavoro, costituito da più persone disposte a battersi per recuperare l'Eremo. Innanzitutto la creazione di un video della durata di 20 minuti, in grado di raccontare tra immagini e parole l'importanza dello straordinario bene culturale. Il filmato è stato realizzato dal gruppo Hiker per caso, girato dal regista Fabio Fedeli, cameraman di testate giornaliste tv del territorio, quali VeraTv e Superjay con le interviste di Valentina Virgulti. Un lavoro di grande successo, atteso in festival e rassegne e raggiunto in poche ore da centinaia di visualizzazioni in rete, che mostra le attuali condizioni dell'antico monastero, che si trova nella frazione di Rosara. Un'opera che ha lo scopo di far conoscere al maggior numero di persone possibili le potenzialità del complesso, nato nel XIV secolo come lebbrosario e messo a durissima prova dagli ultimi terremoti, in particolare quello dell'Aquila del 2009 e quello più recente, del 2016.

Grazie alle analisi tecniche di insigni studiosi, a partire da Furio Cappelli, all'interessamento della Soprintendenza di Ancona e alla disponibilità dei proprietari, rappresentati da Emidio Tassi, il progetto per tutelare l'Eremo prevede ora la possibilità di poter intervenire sul consolidamento dell'intera costruzione. «Nonostante dopo gli esiti dell'ultimo sisma sembrava inevitabile abbattere le macerie dell'Eremo, la Soprintendenza è subentrata per porre vincoli insormontabili, intimando di non toccare nulla» esordisce Emidio Tassi , riferendo che in questi ultimi anni si è perso tempo per tutelare il bene non solo per via dei difficili accordi con i tanti eredi ma anche per una serie di trattative con possibili acquirenti che non sono mai andare in porto, a partire da una multinazionale che poi si é ritirata dal progetto di riqualificazione alla fine degli anni'90. «La cosa più importante da sapere ora è che il complesso non è compromesso e anche se appare invaso dalla vegetazione le strutture di basi reggono » dichiara il medievalista Furio Cappelli, studioso, scrittore, conferenziere, editore e sceneggiatore, che adesso si sente di poter auspicare ad un restyling della struttura, costruita in posizione isolata sotto una rupe in travertino del Monte Rosara, abbandonata dalla seconda metà del XX secolo e nel tempo oggetto di crolli, furti e vandalismi.

Dunque un nuovo capitolo si potrebbe aprire per l'Eremo, nonostante fosse stato dichiarato dal Comune di Ascoli un'opera su cui fosse impossibile di procedere ad un sopralluogo per un suo consolidamento e ristrutturazione. «Ora attendiamo che avvenga un esproprio coatto da parte del Comune e iniziarlo ad interventi, per fermare il suo declino e iniziare un'opera di recupero» hanno dichiarato i rappresentanti della task force, evidenziando che il costo della messa in sicurezza è pari a 250 euro a metro quadro. Cifra che si auspica possa essere raggiunta complessivamente con l'aiuto di sponsor e aziende sensibili alla causa.

