«L'Erap ha acquistato meno alloggi del dovuto»

LE CASE POPOLARI

ASCOLI «Risorse inutilizzate, risultati scarsi e incertezze sul futuro». Con queste parole l'ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Peppe Giorgini definisce l'operato dell'Erap nel Piceno, smontando punto per punto. Il pensastellato parte dai 240 alloggi acquistati, per una spesa di 40 milioni, puntualizzando come non si tratti dei classici alloggi popolari ma appartamenti pronti, già costruiti da privati e disponibili, acquistati per famiglie che avrebbero avuto la casa inagibile a causa del sisma. «L'Erap ne avrebbe dovuti acquistare molti di più, circa 350 - afferma Giorgini - e per questo aveva a disposizione ben 56 milioni stanziati dalla Protezione civile. Sono stati acquistati molti alloggi in meno di quelli previsti e si restituiscono 16 milioni per incapacità di utilizzo. Acquisti che a causa della lentezza dell'ente, arrivano con grande ritardo, a quattro anni dal sisma. Tra i 56 alloggi acquistati nel Piceno ci sono quelli di Comunanza, oggetto d'attenzione per il costo eccessivo, e quelli di Castel di Lama che mancano anche di alcuni allacci. È indegno il raffronto con i Piani Ina Casa richiamati dalla vice presidente (Giulietta Capriotti, ndr) che erano ben altra cosa».

I cantieri

Giorgini attacca la Capriotti che ha parlato di cantieri in provincia per 5 milioni senza dire che gran parte sarebbero quelli del contratto di quartiere Monticelli, un finanziamento che vagherebbe inutilizzato nei meandri dell'Erap da oltre vent'anni. «E che dire prosegue il Cinque stelle - dei magnificati 14 nuovi alloggi da acquistare con risorse regionali? Anche in questo caso la vice presidente si dimentica di dire che sono risorse stanziate nel 2014 dalla giunta Spacca. Un'operazione che ad oggi, dopo sei anni, ha portato all'acquisito nel Piceno di un solo alloggio e che, per essere portata a termine, necessita di un altro bando e, dunque, di tempi ancora lunghissimi. Sono stati programmati acquisti infatti là dove non esiste nemmeno una graduatoria di assegnazione di alloggi in Comuni. Ad andar bene ci vorranno perciò 7 anni per spendere le risorse necessarie ad acquistare 14 alloggi. Quello che la Capriotti non dice inoltre, è che a fronte di 736 alloggi Erap da ristrutturare, nessuna risorsa sostanziosa viene a tal fine impegnata. Infine non viene detto che a San Benedetto vi sono ancora oggi 19 alloggi da ristrutturare a cui, forse, timidamente, si metterà mano il prossimo anno».

Alessandra Clementi

