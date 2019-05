CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA IDRICA ASCOLI È stato inaugurato l'impianto idrico di soccorso di Castel Trosino che mette al riparo i cittadini ascolani dal rischio di rimanere con i rubinetti a secco. L'importante infrastruttura realizzata dalla Ciip, in realtà, è entrato in funzione già da qualche settimana per far fronte alla grave crisi idrica che il Piceno sta patendo a seguito del sisma che ha provocato la scomparsa di alcune sorgenti e la considerevole diminuzione delle portate di quelle di Pescara, Capodacqua e, soprattutto, Foce di Montemonaco. Per...