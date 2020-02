L'EMERGENZA

ASCOLI Scuole chiuse anche ad Ascoli e nel Piceno. L'ennesimo colpo di scena che arriva in serata, con un'ordinanza del governatore Ceriscioli ribalta, in pratica, quanto anticipato dal premier Conte. Un ulteriore dietrofront operativo che, di fatto, disorienta sia gli amministratori locali che, in primis, le famiglie. E per di più blinda il capoluogo piceno, così come tutti gli altri centri marchigiani, anche per quel che riguarda lo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici, congela l'utilizzo di musei, biblioteca e teatri, così come ogni luogo di cultura.

Gli spettacoli annullati

Saltano quindi la conferenza di oggi in biblioteca, gli spettacoli al Ventidio Basso (Ascoli Musica e Pino Insegno), la premiazione del concorso di Aurora Stella. Appreso della notizia attraverso canali non ufficiali (messaggi whatsapp), il sindaco Fioravanti è immediatamente intervenuto via social per avvisare i cittadini, non nascondendo un cenno critico per la scelta di una decisione così importante solo alle 19 di ieri sera, col provvedimento che scatterà dalla mezzanotte per concludersi, secondo quanto disposto, fino al prossimo 4 marzo.

L'ordinanza

E' lo stesso sindaco Fioravanti a comunicare nelle sue linee portanti, attraverso un video rivolto alla cittadinanza, i contenuti dell'ordinanza del presidente Ceriscioli. «È arrivata un'ordinanza dichiara il primo cittadino che vieta tutti gli eventi pubblici, incluse le partite, e che sospende tutte le attività scolastiche dalla mezzanotte fino alle 24 del 4 marzo di ogni ordine e grado, quindi inclusi gli asili. Verranno chiusi tutti i contenitori culturali tra cui musei, biblioteca e teatri, verranno bloccati anche i concorsi, eccetto quelli legati alle professioni sanitarie. Verranno, inoltre, sospese tutte le gite in Italia e all'estero. Ho voluto comunicarlo subito per informare tutte le famiglie ascolane e metterle in condizione di organizzarsi. Purtroppo la comunicazione è arrivata alle 19 di sera senza avvertire i sindaci. Non è il momento di fare polemica ma bisogna gestire al meglio l'emergenza, non creare panico, tenere tutta la città blindata. Sicuramente la gestione della Regione Marche è discutibile».

Cautele e polemiche

Intanto, anche all'Arengo, in realtà direttamente al sindaco Fioravanti, sono arrivate ieri telefonate di qualche persona che ha riferito di essere stata nelle zone del nord Italia dove si sono verificati contagi e che ora si metterà in contatto con il Dipartimento prevenzione dell'Area vasta 5. «Qualcuno ha telefonato direttamente a me, aggiunge il sindaco - per segnalare di essere stato nelle zone del nord colpite dal virus. Per le misure cautelative aggiunge Fioravanti abbiamo avviato in qualche scuola la consegna degli igienizzanti, ma stiamo trovando qualche problema nell'approvvigionamento. Contiamo comunque di rifornire tutte le scuole e anche i nostri uffici a contatto col pubblico. Nel frattempo monitoriamo la situazione con attenzione, anche se al momento non ci sono casi rilevati di positività al Coronavirus. La questione sull'apertura o meno delle scuole ha alimentato già dalla giornata di domenica un dibattito mediatico anche a livello locale. In tal senso, l'assessore comunale con delega alla pubblica istruzione, Monica Acciarri, era intervenuta attraverso i social: «Ma come si può aveva scritto la Acciarri - giocare così sulla pelle dei cittadini? Il Governo e la Regione stanno dimostrando tutta la loro inadeguatezza». Il capogruppo comunale del Pd, Francesco Ameli, invece, sostiene: «Potete dire quello che volete, ma quello che aveva proposto Ceriscioli è giusto. Conte a mio giudizio aveva fatto una contata».

Luca Marcolini

