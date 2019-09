CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA ASCOLI Ormai a pochi giorni dalla prima campanella, l'operazione Scuole Sicure resta al centro dell'attenzione e del confronto politico amministrativo. E se notizie positive arrivano sul fronte dei finanziamenti, che sarebbero stati rimpinguati, sull'aspetto procedurale, di fronte all'attuale stallo per il progetto pubblico-privato, l'Arengo intende rivolgersi al governo per chiedere una deroga. Il sindaco Marco Fioravanti, infatti, intende non demorde sul project financing per accelerare tempi di intervento che, con le procedure...