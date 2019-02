CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAASCOLI Nasce una task force anti povertà. O meglio, un gruppo di monitoraggio fisso per contrastare l'emarginazione e verificare la presenza di criticità sociali nelle varie zone della città che molto spesso non emergono o non vengono segnalate. Come i casi di persone che, in difficoltà economicamente, si arrangiano per trascorrere la notte con soluzioni occasionali e di fortuna non avendo più un'abitazione. L'iniziativa è del vice sindaco e assessore comunale alle politiche sociali, Donatella Ferretti proprio per tamponare un...