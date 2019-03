CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAASCOLI La città, in questa fase, potrebbe essere ribattezzata Cantieropoli. E questo perché forse mai come in questa fase, a causa dell'accavallarsi di opere pubbliche con la sistemazione di edifici privati, si succedono freneticamente cantieri e ordinanze inevitabili di modifiche a viabilità e sosta. Proprio nel mese di marzo, infatti, ci sono lavori in corso per alcuni interventi pubblici già programmati con la messa in sicurezza su edifici privati che hanno comunque risentito degli effetti del sisma o altre tipologie di...