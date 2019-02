CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAASCOLI Dovranno pazientare ancora un mese le famiglie residenti nei 25 dei 59 comuni serviti dalla Ciip che da un mese sono costrette a fare i conti con la chiusura notturna del flusso idrico. A un mese esatto dall'entrata del provvedimento che si è reso necessario per far fronte alla grave crisi che si è verificata a seguito del sisma e che ha costretto il gestore del servizio a prendere drastici provvedimenti. La portata delle sorgenti viene tenuta costantemente sotto controllo nella speranza che il livello torni a crescere per...