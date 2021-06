L'ELEZIONE

Esordisce pubblicamente il neo consiglio comunale dei ragazzi. La nuova sindaca è Silvia Grilli, 12 anni, seconda media. Consiglieri Andrea Agasucci, Leonardo Fioravanti, Andrea Marini, Manuel Corazza, Giorgio Angelici, Davide Bruni, Gloria Romanelli, Cecilia Brucchi, Agnese Rossi, Rachele Martellini, Mehmeti Isra. Le votazioni hanno interessato tutte le classi della scuola media e si sono svolte lo scorso inverno. Diverse le liste in corsa. Il cerimoniale d'investitura però si è tenuto ieri, nel Giardino dei Giusti, davanti alla scuola media. «Questo consiglio comunale dei ragazzi dice l'assessore alla cultura e scuola Francessca Perugini è un'occasione speciale per confrontarsi con loro e conoscere le loro esigenze e proposte». Di quest'ultime, inserite nel programma, ce ne sono diverse e molto interessanti. Tra le varie, la sindaca Silvia sottolinea l'importanza della ginnastica, quindi la possibilità di poter praticare sport non presenti nel territorio come la scherma, la creazione di una pista ciclabile visto che ci sono molti ciclisti e una per gli skates. Quindi la giornata medievale, con un programma tutto dedicato e poi ogni anno con un tema diverso incentrato su altri periodi storici. Quindi una giornata annuale della pulizia ecologica col coinvolgimento di ragazzi e adulti. L'investitura, con la consegna della fascia e il giuramento della neo mini sindaca, è stata fatta dal primo cittadino Alvaro Cesaroni, che ha regalato a tutti gli eletti una copia della Costituzione Italiana, sottolineando che si aspetta dai ragazzi proposte e stimoli per migliorare sempre più la qualità della vita pubblica di tutti. Nell'occasione è stato anche inaugurata l'implementazione dell'arredamento del Giardino dei Giusti, con l'apposizione di 9 targhe, realizzate dall'artista comunanzese Luciano Tanucci, in prossimità di altrettanti alberi, dedicate a personaggi di grande rilievo mondiale per il bene dell'umanità. Inaugurata anche una panchina e un gazebo di ritrovo per i ragazzi.

