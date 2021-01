L'ELEZIONE

Il direttivo dell'associazione Bottega del Terzo Settore ha rinnovato la fiducia a Roberto Paoletti (in foto), confermato presidente dell'associazione, e a Franco Zazzetta, confermato come vice. Entrambi sono in carica per il secondo mandato, fino al 2023. La scelta del direttivo dimostra che la strada fin qui percorsa, i risultati conseguiti e la strategia delineata per il prossimo triennio incontrano il favore delle 170 organizzazioni di Terzo settore che aderiscono al sodalizio. «Sono contento per la riconferma a presidente e di Zazzetta come vice ha dichiarato Paoletti. - Il prossimo triennio ci vedrà impegnati, così come raccomandato dalla Fondazione Carisap, nel perseguimento del percorso di innovazione, inclusione e confronto con altre realtà di rilevanza nazionale ed internazionale. Individuare le migliori esperienze, indagando oltre i confini locali, in un processo di contaminazione e generativo di opportunità a beneficio del Terzo settore e della nostra comunità, costituisce un importante obiettivo che ci siamo dati, condiviso dalla base. I prossimi passi vedranno la costituzione di una impresa sociale di diretta emanazione della Bottega terzo settore per costruire nuove opportunità di lavoro per i componenti della comunità. La collaborazione con la Fondazione Carisap rappresenta linfa vitale per l'associazione per la costruzione di nuovi percorsi di sperimentazione con il coinvolgimento degli attori territoriali, in primis le università, e favorendo l'inclusione degli enti pubblici e del mondo del profit». Il direttivo è composto anche da Margherita Anselmi, Franco Bruni, Marco Ciccola, Ivano Corradetti ed Ilaria Vallesi.

