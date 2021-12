L'edicola-tabaccheria porta fortuna Premio di un milione al Gratta e vinci

LA DEA BENDATA

ACQUASANTA La dea bendata bacia Acquasanta Terme: centrata una vincita di un milione di euro al Gratta e Vinci. Il tagliando è stato acquistato nella edicola- tabaccheria L'Angolo della Fortuna, nel centro del paese: si tratta di un biglietto della serie 100 x dal costo di 20 euro.

La segnalazione

«Ieri mi è arrivata la segnalazione da parte di un cliente: su una app dedicata compariva una vincita effettuata ad Acquasanta. Ho controllato insieme a Roberto Abert, dell'altra tabaccheria nel nostro comune lungo la Salaria. E ci siamo accorti della bella sorpresa». Così racconta Angelo Malaspina, titolare de L'Angolo della Fortuna. Il tagliando è stato acquistato prima di Natale. La vincita risulta messa in pagamento il 22 dicembre. Ma solo ieri Malaspina si è reso conto del successo. La notizia ha fatto il giro del paese ed ora scatta la caccia al vincitore. «Nessuna chiamata per ora, non abbiamo idea di chi possa essere. Potrebbe anche trattarsi di un operaio della zona oppure di qualcuno di passaggio, ma in paese al momento non c'è sentore», afferma Malaspina. Il nome della edicola tabaccheria L'Angolo della Fortuna sembra essersi rivelato profetico. Anche se è stato necessario aspettare qualche anno. «Ci abbiamo messo un po' di tempo, io sono qui da 23 anni. In passato sono stati vinte diverse migliaia di euro, ma mai una cifra così alta. Sarebbe carino se il vincitore si facesse vivo e ci offrisse almeno una cena di pesce», aggiunge. Anche il sindaco Sante Stangoni si complimenta per la vincita. «Spero sia andata a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Mi piacerebbe fosse un acquasantano», rivela il primo cittadino. Acquasanta non è nuova ad exploit del genere nell'ultimo periodo.

I precedenti

Nello scorso mese di giugno, anche la tabaccheria Abert, lungo la Salaria, era finita al centro dei riflettori. Stavolta al Superenalotto erano stati vinti 100 mila euro. La vincita però dopo tre mesi ancora non era stata riscossa. Si trattava dell'iniziativa Estate 100×100, attraverso la quale si voleva premiare, casualmente, alcuni giocatori, non vincitori. Oltre alla giocata classica, erano assegnati altri cento premi extra. Uno di questi era stato proprio attribuito ad una schedina giocata nella tabaccheria Abert di Acquasanta. La scadenza, fissata al 24 settembre, si è però rivelata fatale. E così alla fine il premio non è mai stato incassato.

Marco Vannozzi

