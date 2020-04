L'ECONOMIA

COMUNANZA Dopo un lungo braccio di ferro tra azienda e sindacati sulla riapertura oggi dello stabilimento di Villa Pera, la dirigenza Whirlpool ha deciso di rimandare l'inizio della produzione. Almeno di 24 ore come a Fabriano. Questa mattina alle 9 si terrà una riunione da remoto tra lo staff dirigenziale dello stabilimento e i rappresentanti della Rsu sindacale Fiom, Fim, Uilm e Ugl, per discutere i vari punti del protocollo di sicurezza sanitaria.

La sicurezza

Sulla questione è chiaro il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni. «A noi interessa prima di tutto dice - la salute dei lavoratori e dei cittadini, che dobbiamo garantire in modo primario e assoluto. Vigileremo in modo puntuale e puntiglioso, perché non vogliamo mettere in ulteriore pericolo questo territorio montano che finora non ha avuto grandi danni dal contagio del Covid 19. Bisogna ricominciare le produzioni secondo quello che è stabilito in modo chiaro nel decreto ministeriale e non in base a interpretazioni, e inoltre bisogna farlo con gradualità e sicurezza all'interno e all'esterno delle aziende. Inoltre occorrono controlli stretti da parte delle autorità preposte. Da questa emergenza dobbiamo ripartire prima o poi ma deve essere fatto bene, in tutta sicurezza». Cesaroni teme che Comunanza possa diventare un focolaio di infezione poichè molti dei 350 dipendenti di Whirlpool provengono da Macerata e Fermo.

Le motivazioni

La Whirlpool adduce come motivazione dell'anticipazione il fatto che, riaperto da ieri il commercio al dettaglio in negozi non specializzati di elettrodomestici come previsto dall'ultimo decreto, si può riattivare quella che, secondo la multinazionale viene considerata una filiera di queste categorie di prodotti. La multinazionale ha spiegato di aver fatto richiesta ai prefetti di ogni provincia dove è collocato uno stabilimento Whirlpool, compreso dunque quello di Ascoli.

I timori

La rsu sindacale, ha invece scritto a Ceriscioli, sottolineando «la preoccupazione rispetto alla decisione di Whirpool di riaprire il sito produttivo di Comunanza, ritenendo che questa decisione aziendale comporterà lo spostamento di decine di centinaia di persone e di fatto aprirà la strada alle richieste che arriveranno da tutto l'indotto. Il rischio è di vanificare il contenimento del contagio operato in questi giorni di lockdown». Inoltre i sindacati della Whirlpool di Villa Pera ritengono che «l'azienda stia operando una chiara forzatura della normativa» e ravvisano che «non ci siano i presupposti di legge perché Whirlpool possa riaprire il sito produttivo. A Ceriscioli chiediamo, per quanto in suo potere, di intervenire, anche con disposizioni regionali, per evitare che la riapertura del sito produttivo vanifichi lo sforzo operato nel contenimento dell'epidemia».

Francesco Massi

