ASCOLI Venti milioni di euro. È il conto che presenta il Coronavirus al Piceno secondo i dati Unioncamere elaborati dal Centro studi della Confesercenti provinciale. E, per fortuna, ancora su questo territorio non ci sono stati casi conclamati di malattia ma il dato è limitato ai primi 15 giorni dell'emergenza e sconta la congiuntura nazionale e l'onda lunga del sisma oltre che di una crisi che viene da lontano.

La fotografia scattata da Elena Capriotti, direttore della Confesercenti di Ascoli Piceno è a tinte piuttosto fosche ma il tecnico non rinuncia alla battaglia. «La stagione soprattutto turistica è compromessa per le 2316 attività del nostro territorio tra alberghi, B&B, affittacamere. E se sono state recepite numerose delle nostre indicazioni a livello di decreti legge, non si pensa che il commercio è tra i più colpiti: bar, pubblici esercizi con e senza ristorazione, ristoranti stanno già scontando le prime ripercussioni e le future saranno peggiori. Per questo abbiamo anche chiesto che, zona rossa o no, si intervenga anche presso l'Abi (una sorta di sindacato delle banche ndr) non solo perché intervenga sui mutui ma affinché non si tenga conto del rating delle singole aziende. Altrimenti molte chiuderanno». Sono infatti 10mila i posti di lavoro a rischio sempre secondo la medesima stima. Tutti appunto nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e nel terziario. «Non bastava la crisi che già aveva portato via molti clienti dai negozi - aggiunge il presidente provinciale Sandro Assenti - in questi giorni mi segnalano che i negozi sono proprio vuoti e in una giornata non entra neppure un cliente. Per gli alberghi poi il rischio è il collasso. Perché in questi casi si assiste a un calo verticale non a una riduzione. E se ci sono stati purtroppo dei morti tra le persone molti saranno i fallimenti se la situazione si protrarrà per più di due mesi». Due mesi sarebbe infatti il termine economico entro il quale tra spese fisse, quelle per il personale, per la previdenza mutuei e tutti gli altri oneri una piccola attività può resistere. «A questo punto - spiega ancora Assenti - deve intervenire l'Anci, l'associazione dei Comuni, non per sospendere il pagamento dei tributi locali ma proprio per eliminarli. Tra Tosap, Imu, tassa di soggiorno le micro aziende e le ditte che caratterizzano la nostra zona non ce la faranno. Inoltre è necessario prevedere sconti sulle principali utenze come acqua luce e gas con accordi con i principali gestori. Insomma, una sorta di nuovo Piano Marshall perché questa situazione è paragonabile a quanto accaduto dopo la II Guerra Mondiale con l'Italia in ginocchio. Paradossalmente questo è un momento nel quale guardare più a i costi che ai ricavi e ci troviamo tutti sulla stessa barca ma soprattutto quello che spaventa è che non si vede la fine del tunnel».

D'altra parte basta girare per le principali città del Piceno che il quadro è abbastanza desolante. Il capoluogo è piuttosto spopolato mentre sulla costa anche il mercato settimanale presentava numerosi vuoti negli stand. Chi ha aperto, poi, ha lamentato il crollo degli affari. Ancor di più spaventa la prossima stagione turistica: per Pasqua le prenotazioni sono quasi tutte state azzerate soprattutto se si considera che i bacini storici dei villeggianti arrivano proprio dalle zone rosse: Lombardia ed Emilia Romgana.

Laura Ripani

