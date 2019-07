CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ECONOMIA ASCOLI Stavolta anche i cittadini ci mettono la faccia. E, soprattutto, le idee. Idee che sono già emerse, come la creazione di un consorzio per tutelare il patrimonio culturale locale, la creazione di una Academy per manager, la realizzazione di una rete di collegamento di tutti i servizi sanitari e tanto altro ancora. I volti della gente comune, che campeggiano sui poster 6 metri per 3 che hanno invaso città e gli altri comuni, rappresentano un segnale chiaro, inequivocabile, di quella che può essere considerata una svolta....