L'azienda ospedaliera nel cassetto

LA SANITÀ

ASCOLI Nell'infuocato dibattito sull'ospedale a Spinetoli l'ex consigliere regionale Valeriano Camela torna a invocare l'azienda ospedaliera Marche Sud. «Eppure - dice - il piano sanitario del 2012 ancora vigente ha previsto il percorso per la sua istituzione, in esito al processo di integrazione funzionale dei plessi ospedalieri di Ascoli e San Benedetto Tr. Voglio pensare che tanti dei presenti ai due incontri dell'agosto 2018 e dello scorso ottobre che Ceriscioli ha avuto con la dirigenza medica dell'Area Vasta 5 si siano momentaneamente distratti quando, tra le varie questioni dibattute, il presidente ha dichiarato la propria disponibilità ad aprire il fascicolo Azienda ospedaliera Marche Sud, chiaramente previo approfondimento e valutazione delle carte». Andrea Antonini, referente provinciale della Lega fa un altro ragionamento.

Il rebus investimento

«Concentrare tre ospedali in una provincia di poco sopra i 200 mila abitanti sarebbe finanziariamente insostenibile. Quindi o l'ospedale di Pagliare oppure quelli di Ascoli e San BenedettoCi domandiamo, e chiamiamo qui a raccolta i tanti comitati ambientalisti che vigilano a difesa dell'ecosostenibilità del nostro territorio, che ne pensano di milioni di metri cubi di cemento che verrebbero utilizzati in aree a vocazione agricola e vicine a corsi d'acqua ad alto rischio di esondazione come evidenziato da qualcuno proprio oggi? A quanti milioni di euro ammonterebbe l'investimento al netto dell'intervento del privato?». Secondo la Lega attraverso la sua Commissione Sanità la Regione avrebbe dovuto concentrare ogni tipo d'investimento sul potenziamento dei due nosocomi esistenti di Ascoli e San Benedetto favorendo la caratteristica di ospedalità diffusa sul territorio. «I nostri territori montani, già martoriati dal terremoto ed alle prese con i noti problemi amministrativi legati alla ricostruzione, oggi devono subire anche la scelta di un nuovo ospedale a Spinetoli. Perché dovremmo accettare tale scelta politica?» si domanda Francesco Paoletti portavoce del gruppo delle minoranze dell'Unione Montana .

La riorganizzazione

Quesiti ai quali cerca di rispondere Manuela Marcucci, responsabile sanità del Pd. «Siamo convinti di un nuovo ospedale di eccellenza con il mantenimento dei due nosocomi esistenti: il Mazzoni ad Ascoli Piceno e Il Madonna del Soccorso a San Benedetto del Tronto sui quali si continua ad investire. Solo negli ultimi anni gli investimenti della Regione Marche hanno raggiunto cifre che si aggirano intorno 20 milioni di euro, e non è intenzione della Regione fermarsi. Per rispondere ai cambiamenti sociali e di assistenza che stiamo vivendo, la sanità necessita di una riorganizzazione territoriale che parta dalle persone più deboli come gli anziani. Per garantire questo occorre però una nuova organizzazione dei servizi di prossimità ed essere in grado di dare risposte efficienti alle urgenze ed alle acuzie, che rispetto a 20 anni fa prevedono modalità di trattamento totalmente rivoluzionate». Secondo la Marcucci «chi oggi ostacola il processo di cambiamento, si senta responsabile di voler negare un trattamento ed assistenza di eccellenza, e di scegliere di andare verso la privatizzazione della sanità. La salute non accetta mediocrità e noi ci batteremo con forza per poter garantire una sanità pubblica e di eccellenza».

Mario Paci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

