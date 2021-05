SAN BENEDETTO Vigili del fuoco e polizia locale sono stati chiamati, intorno alle ore 9 di ieri mattina, ma solo ieri pomeriggio i proprietari sono riusciti a catturarlo. Per tutta la mattina però in uno stabile di via Morosini, a San Benedetto, sul lato occidentale dello stadio Ballarin, si è lavorato per recuperare un raro esemplare di pappagallo che era sparito dalla propria abitazione alcuni giorni fa. Erano giorni che l'animale veniva cercato, da quando, cioè, era sparito dall'abitazione del suo padrone che lo stava cercando ovunque. Ieri mattina c'è stato l'avvistamento. Il volatile è stato notato tra gli alberi che si trovano a ridosso del cortile di un'abitazione privata e, dopo i primi tentativi di recuperarlo, si è dunque reso necessario chiamare i vigili del fuoco anche perché l'uccello, abituato alla cattività, è stato attaccato da altri uccelli. Per circa due ore i pompieri del non distante distaccamento di San Benedetto, tramite un'autoscala e il cestello, hanno lavorato nel tentativo di recuperare il pappagallo che però non ha voluto saperne di farsi prendere e, alla fine, ha spiccato il volo e se ne è andato facendo nuovamente perdere le proprie tracce, ritrovate però solo in serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA