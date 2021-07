L'ATTESA

ASCOLI Nessun maxi schermo (come avvenne nel 2016 in piazza Arringo), appello ai cittadini per la massima attenzione con un richiamo al senso di responsabilità, controlli potenziati: questa la linea scelta dal sindaco Fioravanti in vista dei possibili festeggiamenti di questa sera, anche in città, legati alla finale degli Europei di calcio. E per i pubblici locali, visto che il Comune ha deciso volontariamente di non organizzare eventi in centro per la visione della finale proprio per scongiurare assembramenti, si è deciso di non bissare l'ordinanza messa a punto ieri per la Quintana, bensì di responsabilizzare i titolari delle attività per il corretto utilizzo delle aree pubbliche occupate.

I controlli

Predisponendo, parallelamente, un aumento dei controlli, durante tutta la serata, per evitare sul nascere possibili assembramenti a rischio o altri problemi e sanzionare eventuali autori di comportamenti scorretti. «Se ci sarà da festeggiare spiega il primo cittadino dovremo farlo con grande senso di responsabilità e attenzione, alla luce di una crescita anche qui di casi positivi al Covid». «Sull'ipotesi di installare dei maxi schermi per vedere la finale degli Europei spiega Fioravanti abbiamo sin da subito espresso parere negativo. In questo momento, anche se si sono allentate le restrizioni, resta importante non favorire gli assembramenti. Abbiamo, quindi, sin dall'inizio escluso questa possibilità che avrebbe rischiato di concentrare tante persone in un solo luogo. Ad Ascoli non ci sarà nessun maxi schermo su iniziativa del Comune». Su questo fronte, quindi, la decisione è già stata presa subito dopo la qualificazione della Nazionale italiana per la finale e confermata fino alla fine. Il sindaco rivolge, inoltre, un appello a tutti i cittadini affinché si possa godere di una bella serata senza correre rischi. «L'auspicio è che quella di domani (oggi ndr) sottolinea Fioravanti possa essere una bella serata anche per gli ascolani. E per questo rivolgo un appello affinché ognuno dimostri il proprio senso di responsabilità. In questo momento, in cui dopo l'allentamento di tutte le restrizioni si sta cercando di ripartire, bisogna comunque continuare a prestare attenzione, considerando anche la crescita di casi positivi in città e in provincia. Invito, quindi, tutti ad evitare comportamenti che potrebbero creare problemi da questo punto di vista».

Le bevande

Per quel che riguarda le attività che ospiteranno clienti per seguire la partita o comunque per trascorrere una serata in compagnia, si è voluto consentire loro di poter lavorare, evitando una ulteriore ordinanza restrittiva tipo quella per la Quintana sul divieto di somministrare bevande in contenitori pericolosi. Ma tenendo gli occhi ben aperti. «Confidiamo sulla responsabilità dei titolari delle attività conclude il sindaco affinché si rispettino le regole per non correre rischi. In ogni caso, saranno potenziati i controlli durante tutta la serata».

Luca Marcolini

