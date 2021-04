È convocata per domani (alle 20 in prima e alle 21 in seconda), l'assemblea annuale dei soci dell'Avis Spinetoli-Pagliare, che si svolgerà in modalità telematica, mediante piattaforma Zoom. Sarà presentata la 14° edizione del bilancio sociale dell'esercizio 2020 e si procederà ad approvare la relazione delle attività e del bilancio consuntivo 2020 e alla ratifica del bilancio preventivo 2021. «Il 2020 ha segnato uno spartiacque anche per Avis Spinetoli-Pagliare» ha dichiarato Concetta Ferrara, presidente della Comunale, sottolineando quanto il dilagare della pandemia abbia messo l'associazione davanti all'esigenza di riorganizzare programmi, rivedere protocolli e procedure, reinterpretare paradigmi. Ciononostante, i risultati conseguiti nel 2020 sono stati positivi: al 31 dicembre l'associazione, che opera nei territori dei Comuni di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo del Tronto e Spinetoli contava 658 soci donatori (di cui 41 acquisiti nel 2020) e 1.168 donazioni, di cui 517 effettuate al Centro raccolta sangue, diventato un punto di riferimento essenziale per la donazione pomeridiana. Buono l'indice di penetrazione medio (donatori ogni 100 abitanti), che nel 2020 è stato di 3,8. Info: 0736 899999; 349 6548584.

