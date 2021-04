È in programma giovedì 29 aprile, alle ore 15, in modalità videoconferenza, il consiglio comunale. Sono 52 i punti inseriti all'ordine del giorno e a breve sul sito internet del Comune verrà reso noto il link per partecipare in diretta streaming alla seduta. Sarà dato spazio alle interrogazioni di Ameli (Pd) sugli impianti di risalita di Monte Piselli; di Nardini (Ascoli e Partecipazione) sulla biblioteca; di Ameli (Pd) sulla Candidatura di Ascoli a Capitale della cultura 2024. Quindi alle mozioni di Trontini e Cannella (Forza Ascoli) sulla pericolosità del bivio tra la Statale Salaria e la Provinciale 73; di AMeli (Pd) sul monitoraggio e della diffusione del covid;di diversi gruppi di opposizione sulla costituzione di comitati di quartiere e di frazione; di Frenquellucci (Pd) sull'uso di stoviglie e prodotti biodegradabili; di Tamburri (M5S) sulle liste di attesa; di Pagliacci (Fi) sull'installazione di telecamere in asili, scuole e residenze pe anziani; di Premici e Seghetti (Noi di Ascoli) sul potenzoiamento dle verde pubblico; di Tamburri (M5S) per agevolare viabilità e sosta alle auto elettriche; di Ameli (Pd) su Ascoli sede della Soprintendenza e di Trontini (Forza Ascoli) sull'area ex Carbon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA