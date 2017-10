L'assessore Filiaggi: «Ascoli deve puntare ancora di più sul turismo culturale ed enogastronomico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMAASCOLI Il centro che soffre per le ferite procurate dal terremoto e, parallelamente, la zona industriale che si trasforma sempre più in un nuovo polo commerciale. Un'immagine stridente di una città che prova a risalire la china dopo il contraccolpo della crisi che è stato amplificato e potenziato dal micidiale effetto del sisma. Con effetti diretti, seppure affiorati dopo circa un anno, sulle attività commerciali cittadine, in particolar modo proprio nel centro storico, dove gli edifici più vecchi hanno dovuto arrendersi...