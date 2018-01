L'assessore Ferretti: «La vera comunità si costruisce nella piena inclusione sociale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CAPODANNOASCOLI Una notte di Capodanno ascolana vissuta in sobrietà, quella di San Silvestro confermando la tendenza che vuole da qualche tempo le famiglie festeggiare più in casa che all'aperto, all'insegna del risparmio e della condivisione degli spazi urbani. La piazza In questa direzione è stato un successo il veglione in piazza del Popolo, grazie all'allegria del gruppo di Radio Deejay capitanato dall'incontenibile Roberto Ferrari, star della trasmissione Ciao Belli. Il suo entusiasmo è stato contagioso tra i numerosi presenti...