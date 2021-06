Si terrà oggi l'assemblea del Consind per eleggere il presidente eiel direttivo. «Si tratta di un passaggio delicato e politicamente rilevante - sostiene l'assessore regionale Guido Castelli - per almeno due motivi. In primis, la complessa situazione debitoria dell'ente che continua a condizionare l'operatività del Consorzio in un frangente storico in cui la Pubblica amministrazione, al contrario, è chiamata ad uno sforzo senza precedenti nel generare stimoli allo sviluppo. In secondo luogo la necessità di aggiornare la missione istituzionale di un ente che deve attrarre investimenti, garantendo un ambiente favorevole a quanti fossero interessati a sviluppare iniziative economiche nelle nostre aree industriali. È un ambiente favorevole e non può prescindere da semplificazione procedurale, convenienza economica e relazioni di sistema. La Regione intende intraprendere un percorso di riforma e trasformazione del Consorzio per conseguire questi obiettivi e soprattutto per individuare nell'ente una piattaforma per l'attuazione delle politiche di sviluppo regionali. Nelle prossime settimane avvieremo una campagna di ascolto che coinvolgerà le associazioni di categoria, i sindacati e i diversi livelli istituzionali proprio allo scopo di procedere in modo condiviso e tempestivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA