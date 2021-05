È Raffaele Bartomioli (in foto) il nuovo segretario della Uilm di Ascoli. Lo ha deciso l'assemblea provinciale dei metalmeccanici della Uil che si è riunita ieri all'hotel Villa Picena di Colli del Tronto alla presenza del segretario nazionale di categoria, Rocco Palombella, del segretario organizzativo Roberto Toigo e della segretaria generale Uil Marche, Claudia Mazzucchelli. Il dibattito è stato utile anche per fare il punto della situazione sul settore. Rispetto a prima della pandemia, nella provincia di Ascoli, secondo una rielaborazione Uil su dati Infocamere, si sono perse un centinaio di aziende manifatturiere. In generale il saldo provinciale tra nuove assunzioni e cessazioni è negativo: -3.242 unità tra 2019 e 2020, il 19,2% in meno ed è più che quadruplicato il ricorso alla cassa integrazione con le ore passate da circa 4 milioni a oltre 21 milioni. Di queste, 14 milioni sono state erogate al settore manifatturiero. «Dati preoccupanti spiega la Mazzucchelli perché il dato è drogato oltre che dai numeri della cig anche dal blocco dei licenziamenti». Il covid arriva a seguito di una serie di crisi che, nell'Ascolano, ha registrato gli effetti del sisma. Il solo settore della meccanica, che conta circa 2.200 occupati in tutta la provincia, ha registrato un aumento della cig di oltre il 400% superando le 4 milioni di ore erogate. «Il covid ha fatto emergere i problemi strutturali del Paese dovuto alla mancanza di serie politiche industriali e la provincia di Ascoli non fa eccezione. Occorrerebbe una forte accelerazione sui temi della transizione ecologica, dell'innovazione a partire dai settori strategici» ha commentato Palombella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA